Come trasmettere i Gameplay Android in Streaming su Twitch

Avete intenzione di creare un canale Twitch dove trasmettere i Gameplay Android in Streaming? Allora oggi è il vostro giorno fortunato, perchè vogliamo condividere con voi tutto quello che c’è da sapere.

Come registrarsi su Twitch

Prima di tutto bisogna registrarsi su Twitch per iniziare la carriera da Streamer, quindi procedete come segue:

Cliccate QUI Cliccate su Iscriviti Compilate il form con nome utente, data di nascita, password e indirizzo email, in alternativa potete accedere con il vostro account Facebook Completate la registrazione su Twitch tramite l’email di conferma, per la validazione dell’account

Se volete personalizzare il vostro canale:

Cliccate sull‘icona del profilo in alto a destra Cliccate su Impostazioni Caricate immagine del profilo, banner profilo Date un nome ed una descrizione al canale Twitch Cliccate su Canali Video e caricate la foto da mostrare al pubblico quando il canale Twitch è offline

Come fare streaming su Twitch da Android

Ora che vi siete registrati, potete iniziare a trasmettere i Gameplay Android in Streaming su Twitch, ma in che modo? Presto detto. Per fare Streaming su Twitch di GIochi Android avete bisogno di:

Il software gratuito Streamlabs OBS

L’emulatore Android Bluestacks o un cavetto HDMI per collegare lo smartphone o tablet al PC + il dispositivo di acquisizione

Se avete optato per l’emulatore, vi basterà scaricarlo, installarlo e lanciarlo, dopo di che configurare Streamlabs OBS come segue, se invece volete collegare lo smartphone o il tablet al PC via HDMI, allora avrete bisogno di un dispositivo di acquisizione come l’Hauppauge HD PVR 2.

Hauppauge HD PVR 2 Gaming Edition Registratore Video, Nero/Antracite Registra i video e video gameplay da game console in qualità 1080p HD da console e caricali su Youtube!

HD PVR 2 Gaming Edition ti permette con un semplice click di effettuare l'upload direttamente sul vostro account di YouTube.

Fai streaming live su Youtube e Twitch direttamente dal tuo HDPVR 2

Include il fantastico software Hauppauge Capture per registrare fare streaming live, fare video editing, face cam e opzione rewind per registrare anche quando non state registrando.

il prodotto di registrazione video Gameplay utilizzato dai maggiori youtuber del mondo!

Come configurare e utilizzare Streamlabs OBS per lo Streaming su Twitch

Streamlabs OBS è un ottimo strumento per lo Streaming su Twitch di Gameplay Android, vi permette di usufruire di una serie di funzionalità molto interessanti, tra cui le donazioni Paypal, i widget o estensioni e molto altro.

Procedete dunque come segue per Monetizzare con le Donazioni Paypal su Twitch:

Cliccate su Dashboard (lo trovate in alto) Cliccate su Le mie donazioni (salvatevi il link che vedete, vi servirà per ricevere donazioni) Cliccate su Impostazioni delle Donazioni e cliccate su Paypal, dopo di che indicate la mail dove ricevere le donazioni Cliccate su Impostazioni (sempre da Le mie donazioni) e scegliete importo minimo, valuta e cosi via dicendo Cliccate su Impostazioni Account e collegate i vari Social come Facebook, Twitter, Mixer ecc

Per configurare lo Streaming su Twitch:

Cliccate su Editor Cliccate su + (sotto Fonti) Cliccate su Dispositivo di Cattura Video (se avete connesso smartphone o tablet al PC) oppure su Cattura Finestra (se avete optato per l’emulatore Bluestacks)

Nel primo caso visualizzerete il contenuto del dispositivo connesso tramite il Cattura Video, nel secondo caso invece il contenuto dell’emulatore. Potete tramite Mixer decidere anche la fonte Audio, quindi se proviene dall’HDMI o dalle casse del vostro PC.

Video Tutorial

A seguire vi riportiamo un Video Tutorial dove vi illustriamo il funzionamento di Streamlabs OBS per trasmettere i Gameplay Android in Streaming su Twitch: