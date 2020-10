Lenovo annuncia prezzi e disponibilità in Italia di Lenovo Legion Phone Duel

A seguito del lancio globale di Lenovo Legion™ Phone Duel lo scorso luglio, Lenovo annuncia che da oggi, giovedì 1 ottobre, il device è disponibile in pre-order su Lenovo.com/it.

Lenovo Legion Phone Duel è uno smartphone da gaming rivoluzionario che presenta nella propria architettura una serie di caratteristiche innovative, quali la doppia batteria e un sistema doppio di raffreddamento a liquido. Il dispositivo integra una pop-up camera orizzontale, predisposta per i livestream, che rende ancora più coinvolgente l’esperienza di gaming.

Progettato appositamente per i gamer, Lenovo Legion Phone Duel è uno smartphone potente, immersivo, con la funzionalità di ricarica rapida e di 5G sub-6 per una copertura migliore e velocità di connessione fino a 2.52 Gb/s. Lo smartphone è creato specificamente per chi gioca in mobilità, cerca alte prestazioni e preferisce la comodità di giocare con il device impugnato in orizzontale.

Lenovo Legion Phone Duel offre ai gamer l’esperienza d’uso completa, con notevoli virtual tool, caratteristiche specifiche per l’esperienza gaming e una gestione ottimizzata della batteria per un’intera giornata con utilizzo standard. Legion Phone Duel integra inoltre un joystick virtuale e doppi pulsanti ultrasonici, mentre i doppi motori a vibrazione forniscono una risposta realistica ai comandi per un’immersione ancora più profonda nel gioco.

Caratteristiche principali

Doppie batterie e doppia ricarica turbo con porta di ricarica laterale

Sistema di raffreddamento doppio a liquido mid-thermal floating

Il primo processore Qualcomm® Snapdragon™ 865 Plus al mondo

Doppi pulsanti ultrasonici

Controllo 4D con sensore di movimento

Latenza al tocco di 33 ms con sampling rate di 240 Hz

Tempo di risposta di 1 ms e refresh rarte di 144 Hz

Display FHD AMOLED con Dolby Vision™

Doppi altoparlanti frontali tre volte più potenti degli altoparlanti stereo tradizionali con Dirac Audio

Illuminazione a LED personalizzabile

Modalità desktop gameplay (abilitazione keymapping di tastiera e mouse)

Launchpad (Legion Realm) e assistenza (Legion Assistant) dedicati

Lenovo Legion Phone Duel sarà disponibile con memoria fino a 16GB LPDDR5 e storage fino a 512GB UFS 3.1. A partire da oggi, giovedì 1 ottobre, chi effettua il pre-order su Lenovo.com/it ha la possibilità di ricevere in bundle le cuffie Yoga Active Noise Cancelling (ANC).

Prezzi e disponibilità su Lenovo.com/it