Jelly 2: Lo smartphone Android più piccolo al mondo

Mentre c’è chi è sempre alla ricerca di uno smartphone di grandi dimensioni, c’è chi invece opta per smartphone più piccoli. Da questa esigenza nasce lo smartphone più piccolo del mondo, il suo nome è Jelly 2.

Jelly 2 che potete vedere nella foto che segue, è grande come un PlayMobil, e presenta specifiche tecniche interessanti, scopriamo insieme quali sono.

Jelly 2: Lo smartphone Android 10 più piccolo del mondo

Il Jelly 2 è prodotto da Unihertz, azienda che probabilmente non vi dice nulla se non eravate a conoscenza già del primo modello del Jelly, lanciato nel 2017.

Lo smartphone monta un Display da 3 pollici con risoluzione di 480 x 854 pixel con dimensioni pari a 95×49.4×16.5mm per quanto riguarda la scocca. Il dispositivo monta un display più piccolo di 0.55 rispetto al predecessore, ciò lo rende il più piccolo al mondo.

Alimentato da un processore Helio P60 con Octa Core a 2.0 Ghz, accompagnato da ben 6GB di RAM e 128 GB di memoria interna, il che dimostra che le dimensioni spesso non compromettono la qualità e in questo caso le prestazioni.

Sul fronte fotocamera troviamo un singolo sensore posteriore da 16 megapixel e anteriore da 8 megapixel, con batteria da 2000 Mah contro i soli 950 mAh del primo modello.

Chiaramente non manca all’appello il Bluetooth 4.2, NFC, sensore per le impronte digitali, jack da 3.5 mm, supporto per il 4G, GPS, porta USB-C e sistema operativo Android 10.

Attualmente è disponibile su Kickstarter scontato del 30% al prezzo di soli 139 euro con la possibilità di acquistarne 2 per 253 euro o 10 per 1241 euro con spedizione GRATIS.