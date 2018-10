Nokia 7.1 annunciato ufficialmente

HMD Global, la casa dei telefoni Nokia, annuncia Nokia 7.1, il primo smartphone dotato di tecnologia PureDisplay in grado di portare la visione dei video ai massimi livelli grazie a contrasto elevato, maggiore chiarezza e colori più reali su tutti i contenuti.

HMD Global presenta il Nokia 7.1

Il favoloso display HDR di Nokia 7.1 si incastona perfettamente in un design elegante e di qualità e offre un’esperienza di imaging avanzata grazie alla doppia fotocamera posteriore ad alta sensibilità con direzione a due fasi e ottiche ZEISS per non perdersi nessun istante.

Juho Sarvikas, Chief Product Officer di HMD Global dichiara:

Quasi due terzi dei video in tutto il mondo vengono visualizzati su dispositivi mobile, Ecco perché abbiamo introdotto la nostra tecnologia PureDisplay, per offrire a tutti un’esperienza visiva unica su uno smartphone. Nokia 7.1 offre persino la conversione in tempo reale da SDR a HDR, consentendo quindi di godersi un intrattenimento in qualità HDR, anche nel caso in cui i contenuti non lo siano. Riteniamo che la fotocamera migliore sia quella che puoi portare con te, per questo abbiamo progettato una nuova esperienza visiva supportata dalle ottiche ZEISS, con auto-focus rapido grazie alla tecnologia di rilevamento a due fasi, per scattare foto HDR strabilianti. Siamo entusiasti di offrire uno smartphone di grande valore, frutto della collaborazione con partner di assoluto livello.

PureDisplay



Nokia 7.1 è il primo smartphone dotato di tecnologia PureDisplay per un intrattenimento di qualità cinematografica in HDR. Con YouTube in grado ora di supportare i contenuti HDR, per non parlare degli show più famosi su Netflix e Amazon Prime, puoi portare la tua esperienza di visione a un altro livello con contrasto più elevato e maggiore chiarezza, rivelando i dettagli sia nei chiari che negli scuri, con splendidi colori vibranti. Grazie al supporto per HDR10, la tecnologia PureDisplay di Nokia 7.1 offre un contrasto più elevato (rapporto di contrasto dinamico di 1.000.000:1) e maggiore chiarezza.

Sotto la luce diretta del sole o in una stanza con scarsa illuminazione, giocando o guardando un video, il display nitido e luminoso in 19:9 Full HD+ da 5,8” regola automaticamente luminosità e contrasto a seconda delle condizioni di luce ambientali, permettendo di godersi appieno i contenuti in qualsiasi situazione.

Vivi questa nuova esperienza visiva su tutti i tuoi video, inclusi i contenuti non HDR che vengono migliorati in tempo reale utilizzando un motore dedicato a 16 bit, capace di elaborare milioni di pixel al secondo per fornire la migliore qualità di visualizzazione possibile in tutte le condizioni.

Nokia 7.1 è basato sulla piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon™ 636 che garantisce un salto di qualità in termini di prestazioni, l’ideale per uno streaming HDR fluido e continuo. Questa piattaforma è ottimizzata per la fruizione di contenuti, con una grafica best-in-class, oltre a miglioramenti dell’efficienza della batteria che consentono di godersi audio e video ancora più a lungo. La porta USB type-C assicura una ricarica rapida (fino al 50%) in 30 minutiii, per farti tornare “sul pezzo” in modo facile e veloce.

Design premium



Nokia 7.1 rappresenta l’incontro tra design ed eccellenza ingegneristica, offrendo la qualità, i materiali premium e la finitura tipici di uno smartphone Nokia. Facendo proprie le tecniche di progettazione di gioielleria e orologeria di fascia alta, Nokia 7.1 presenta contrasti esteticamente piacevoli, originati da diverse finiture in metallo che si fondono perfettamente e catturano piccoli e luminosi riflessi controllati.

Un’interazione unica di colore che sfrutta le proprietà di rifrazione tipiche del vetro, consente di dare vita a colori profondi, ricchi e neutri che catturano luce e profondità. Nokia 7.1 è un esempio di maestria artigianale, impreziosita da tocchi come i bordi colorati in alluminio a doppia anodizzazione, intagliato in diamante.

Nokia 7.1 offre un’esperienza completa senza la necessità di aumentare in dimensioni, per consentirti di mettere in tasca o tenere in mano senza problemi uno smartphone strabiliante. Una sensazione di estrema solidità corre su tutto il telefono, grazie al frame in alluminio serie 6000 lavorato CNC e al cuore in metallo fuso.

Racconta la tua storia con l’imaging avanzato



La doppia fotocamera ZEISS ad alta sensibilità da 12MP/5MP di Nokia 7.1 con rilevamento a due fasi offre un auto-focus automatico per scatti fantastici sia in condizione di luce estrema, che di scarsa illuminazione. Ottieni la foto perfetta in HDR – per immagini più nitide e dettagliate – e condividila con amici e follower.

Scatta come se fossi in uno studio professionale con la modalità “bokeh” supportata dalla fotocamera posteriore o realizza facilmente ritratti frontali. Puoi anche ridurre i fastidiosi tremolii durante le riprese con la tecnologia EIS (Electronic Image Stabilization) e rivivere appieno i tuoi ricordi, grazie all’audio spaziale Nokia 360° ad alta fedeltà.

La nuova interfaccia utente della fotocamera offre il massimo controllo di bilanciamento del bianco, ISO, diaframma e tempo di posa tramite la modalità Pro Camera. La fotocamera frontale con AI potenziata di Nokia 7.1 introduce il riconoscimento facciale per dare vita a filtri, maschere e persone animate in 3D. Effettua il live streaming con un tocco dei tuoi “bothies” aggiungendo filtri in tempo reale su Facebook o YouTube direttamente dall’app della tua fotocamera. Da cui è anche possibile accedere a Google Lens e Motion Photos in modo rapido e semplice.

“Pure, secure and up-to-date”, con Android One



Nokia 7.1 si unisce alla gamma di smartphone Nokia Android One, che offrono un’esperienza software di alta qualità approvata da Google. Gli smartphone Nokia con Android One assicurano capacità di archiviazione e di autonomia della batteria e presentano le più recenti innovazioni basate su AI sviluppate da Google.

Nokia 7.1 riceverà tre anni di patch di sicurezza mensili e due anni di aggiornamenti del sistema operativo come stabilito dal programma Android One. Google Play Protect scansiona tutte le app sullo store e sul telefono proteggendolo dal malware. Ciò pone Nokia 7.1 tra i telefoni più sicuri sul mercato, sempre aggiornati con servizi Google quali Google Assistant e Google Foto con spazio di archiviazione di immagini in alta qualità illimitato.

Nokia 7.1 è pronto per l’aggiornamento ad Android 9, che include funzionalità di AI che renderanno il tuo telefono più smart e rapido, per adattarsi al tuo utilizzo. La funzionalità Adaptive Battery limita l’utilizzo della batteria per le app che non si utilizzano spesso, mentre App Actions predice ciò che si sta per fare in modo da poter agire rapidamente. Queste feature semplificano ulteriormente le funzionalità del dispositivo e l’esperienza Android.

Prodotti audio

A completare l’eccellente esperienza visiva arrivano due nuovi accessori audio: Nokia True Wireless Earbud e Nokia Pro Wireless Earphone.

Con un peso di soli 5 grammi per auricolare, i Nokia True Wireless Earbud assicurano un ascolto senza eguali e 3,5 ore di autonomia, oltre a offrire ai fan la libertà di caricarli on the move grazie a una custodia di ricarica con tre caricatori (fornendo un totale di 16 ore di intrattenimento audio di qualità).

I Nokia Pro Wireless Earphone sono perfetti per i nostri fan. Connessi a una neckband che si posiziona comodamente intorno al collo, questo accessorio – che offre 10 ore di playback time con una singola ricarica – è ideale per gli spostamenti. Una funzionalità di vibrazione integrata avvisa l’utente di eventuali chiamate in entrata, e grazie agli earbud magnetici intelligenti, è possibile separarli facilmente per rispondere a una telefonata o ascoltare la musica senza dover estrarre lo smartphone dalla tasca.

Disponibilità



Nokia 7.1 sarà disponibile nel colore Gloss Midnight Blue al prezzo di €359 nei migliori negozi di elettronica di consumo a partire dal 15 ottobre, e dal 5 ottobre in pre-ordine presso il Nokia Temporary Store di Scalo Milano, Amazon, Mediaworld online e i punti vendita Expert.