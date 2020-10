Store online, il punto di riferimento per l’elettronica in Italia è sempre più conveniente

L’acquisto di prodotti elettronici è il cuore pulsante dell’e-commerce. Per l’elettronica di consumo, così come per i piccoli e grandi elettrodomestici, sempre più persone decidono di affidarsi ad uno store online spinti dall’ampia scelta a disposizione e dai prezzi estremamente concorrenziali.

Molti venditori, poi, offrono un sistema di garanzia e ritiro della merce più veloce e affidabile dei classici negozi fisici. Alcune realtà sono diventate leader del settore, e tra queste c’è ePRICE. Al pari di colossi come Amazon questa società, che è bene ricordare ha sede in Italia, riesce a garantire un servizio di vendita e supporto di primo livello.

Non un semplice rivenditore, ma un punto di riferimento per l’acquisto, l’installazione e l’assistenza su migliaia di prodotti, anche non strettamente legati al mondo dell’elettronica. Basti pensare agli accessori per il fai da te o all’arredamento (come sedie e scrivanie).

ePRICE, sinonimo di garanzia e risparmio

I numeri di ePRICE sono in crescita e insieme ad essi aumenta anche la già ottima qualità del servizio. ePRICE è indubbiamente tra gli store online che più di frequente propongono offerte e fuori tutto, e l’entità degli sconti è talvolta notevole.

Non a caso prima di un acquisto “elettronico”, sia esso uno smartphone o un nuovo frigorifero per casa, dare un’occhiata ad un possibile sconto su ePRICE è sempre consigliato perché molto probabilmente porterà ad un notevole risparmio. Ora è possibile ricevere un ulteriore sconto su ePRICE con il cashback, un particolare tipo di offerta (anche se, come vedremo, non è una vera e propria offerta) sempre più popolare online e che permette di guadagnare facendo acquisti.

No, non è una truffa, anche se detta così potrebbe quasi sembrarlo. Il cashback è un modo intelligente di fare shopping, ottimizzando la spesa in pochi e semplici passaggi.

Risparmiare su ePRICE con il cashback

Come anticipato, anche per ePRICE è disponibile un sistema di cashback che permette di ottenere un interessante risparmio sull’acquisto di prodotti elettronici e dei grandi elettrodomestici e, in generale, di gran parte della merce presente sullo store (le categorie che ne fanno parte sono indicate con chiarezza).

L’utilizzo di questo sistema è aperto a tutti e può contare su un’estrema semplicità. Per ottenere uno sconto su ePRICE tramite cashback bisogna accedere al sito tramite l’apposito link rendendosi “riconoscibili”. Tutti gli acquisti effettuati durante quella sessione di shopping vengono quindi conteggiati ai fini del rimborso.

A quanto ammonta questo rimborso? Non è una cifra standard, ma proporzionale alla spesa fatta. Il cashback è una percentualeche indica quale parte della spesa verrà rimborsata. Supponiamo di dover acquistare una nuova lavastoviglie, perché quella vecchia non funziona più bene, e di scegliere un modello che costa 500 euro.

Con il cashback del 2% su questa cifra avremo un rimborso di 10 euro: non uno sconto, ma un vero e proprio rimborso che potrà poi essere trasferito sul proprio conto tramite bonifico. Il cashback non intralcia gli sconti di ePRICE già attivi sul prodotto ed è quindi una cifra totalmente guadagnata, senza rinunce.