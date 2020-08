Recensione e Video degli Auricolari True Wireless Bluetooth Tronsmart

Di auricolari Bluetooth o Wireless sul mercato ve ne sono molti, auricolari economici, auricolari per jogging, auricolari per smartphone, tablet e PC. Quest’oggi vogliamo parlarvi di un valido prodotto, realizzato da Tronsmart, azienda specializzata in Hardware di telefonia, videogiochi e informatica.

Auricolari True Wireless Bluetooth Tronsmart Recensione

Gli auricolari True Wireless Bluetooth di Tronsmart sono l’ideale per ascoltare la musica in tranquillità, isolandosi dal mondo esterno, ma allo stesso tempo consigliati anche per chi pratica jogging o attività sportive di vario tipo, in quanto vantano una duplice modalità di ascolto.

La prima modalità permette di immergersi completamente nell’ascolto della musica, isolando o meglio dire cancellando i rumori esterni, la seconda modalità invece funziona allo stesso modo, lasciando però spazio ai rumori esterni, per avvertire eventuali segnali provenienti dai dintorni, indispensabile quando si pratica jogging.

Gli auricolari True Wireless di Tronsmart utilizzano la tecnologia Bluetooth per comunicare con smartphone, tablet, PC ed altri dispositivi, eliminando completamente la cavetteria, lasciando il volto dell’utente libero dal fastidio provocato dal cavo che urta le guance.

Gli auricolari sono in-ear come si soul dire, comodi da indossare per lunghe sessioni, in grado di offrire un comparto Audio di alta qualità. Si ricaricano con la basetta in dotazione, basterà posizionarli al suo interno e collegare quest’ultima via USB ad un’alimentazione esterna. La sincronizzazione avviene rimuovendo gli auricolari dalla basetta, per cui non dovrete tenere premuto alcun tasto.

Con una singola carica potete utilizzarli per ben 30 ore, in qualsiasi momento potete riporli nella basetta sia per ricaricarli che trasportarli in giro. Non sono presenti veri e propri tasti fisici ma 2 pulsanti touch su entrambi gli auricolari, con i quali potete gestire la riproduzione musicale, cambiare modalità di ascolto e cosi via dicendo. Nella confezione troverete oltre gli auricolari e la basetta anche un cavo USB e dei ricambi per le cuffie.

Riceverete gli auricolari già carichi e pronti all’uso, compatibili con smartphone, tablet, PC, TV ed altri dispositivi muniti della connettività Bluetooth. Il costo potrebbe risultare proibitivo, dopotutto parliamo pur sempre di 100 euro circa allo stato attuale, prezzo giustificato dalla qualità del prodotto.

Gli auricolari possono essere usati non solo per la riproduzione musicale ma anche per dialogare con l’interlocutore, disponendo di ben 6 microfoni, offrendo conversazioni nitide, pulide e prive dei rumori esterni, in quanto captano solo la vostra voce. Un prodotto decisamente consigliato se siete in cerca di auricolari di alta qualità, da usare in qualsiasi circostanza.

Da elogiare la duplice modalità di ascolto, con la possibilità di passare velocemente da una all’altra con un semplice tap sugli auricolari. Nella confezione troverete comunque un manuale illustrato con tutti i comandi e i tap necessari per usufruirne.

Se siete interessati all’acquisto, a seguire vi riportiamo il badge Amazon, dove sono riportati ulteriori dettagli: