Immuni app: Come scaricarla su Android e iOS

La tanto chiacchierata applicazione Immuni è disponibile su Android e iOS. Dopo i numerosi mesi di sviluppo e test, Immuni è scaricabile da tutti gli utenti di entrambi i sistemi.

Prima di illustrarvi come fare per scaricare Immuni su Android e iOS, vi consigliamo di leggere il nostro articolo Immuni disponibile da oggi: Attenti alla finta App.

Immuni App: Come scaricarla su Android

Partiamo prima di tutto dalla versione Android. Per poter scaricare Immuni su smartphone, è importante tenere bene a mente che avrete bisogno almeno della versione Android 6.0 (Marshmallow, API 23), altrimenti non potrete installarla.

Di conseguenza se utilizzate uno smartphone con Android 5.0 o precedente, Immuni non è compatibile. Inoltre è richiesta l’ultima versione dei Google Play Services, aggiornamento reso disponibile pochi giorni fa per l’occasione.

Per scaricare Immuni su Android procedete dunque al download dell’app attraverso il Play Store e non utilizzando link esterni, in questo modo eviterete di imbattervi in virus di ogni tipo, fake app, truffe ed altri pericoli. A seguire il badge per scaricare Immuni ufficiale:

Una volta scaricata e lanciata l’applicazione, verrete guidati passo passo a come abilitare i permessi per consentire a Immuni di funzionare correttamente.

Vi ricordiamo che Immuni App è stata sviluppata per tutelare al meglio possibile la privacy e l’anonimato dell’individuo, per tanto non vi verranno richiesti dati reali come nome e cognome. L’applicazione è per ora disponibile solo in Puglia, Abruzzo, Marche e Liguria.

Immuni App: Come scaricarla su iOS

Immuni app naturalmente è disponibile anche per i dispositivi Apple. Potete scaricare Immuni su iOS per utilizzarla con il vostro iPhone, se vivete naturalmente nelle regioni menzionate.

Anche in questo caso l‘applicazione tutela la vostra privacy, di conseguenza non vi verranno richiesti dati reali come nome e cognome. Immuni app è stata realizzata allo scopo di limitare la diffusione del COVID-19.

Tuttavia non tutti gli iPhone sono compatibili. Prima di tutto assicuratevi di avere l’iOS 13.5, gli smartphone supportati sono : iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, Xr, Xs, Xs Max, X, SE (seconda generazione), 8, 8 Plus, 7, 7 Plus, 6s, 6s Plus, SE (prima generazione). Se non avete uno dei suddetti dispositivi non potrete installarla.

Veniamo ora a come scaricare Immuni App su iOS. Non ricorrete per nessuna ragione a link esterni, potreste imbattervi in virus, truffe e fake app, scaricate Immuni App su iPhone solo dall’App Store, attraverso il badge riportato a seguire:

Nel caso ve lo stiate chiedendo, No, Immuni App non è compatibile con iPod touch, iPad o altri sistemi che non siano iPhone.