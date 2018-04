Sdorica Sunset: Tutta la Magia di un RPG fiabesco su Android

Arriva su Android un RPG Fantasy dal comparto grafico fiabesco, con combattimenti a turni, disponibile come Free to Play, ci stiamo riferendo a Sdorica Sunset.

Sdorica Sunset GRATIS sul Play Store

Sdorica Sunset è un gioco di ruolo sviluppato da Rayark, autori del celebre titolo musicale Voez e molti altri capolavori. Il gioco ci porta in un mondo illustrato in 2D con animazioni ispirate ad un’opera fantasy di tutto rispetto.

In Sdorica vestiamo i panni di oltre 30 personaggi, ognuno con una storia, suddivisi in 3 classi (attacco, supporto e difesa). Come ogni RPG che si rispetti non manca la possibilità di personalizzare e potenziare i personaggi, partecipare a quest secondarie ed attività di vario tipo.

Di seguito il trailer ufficiale con scene di gameplay:

Caratteristiche ufficiali

Comparto grafico eccelso, ispirato ad un libro delle fiabe

Un comparto audio coinvolgente e di alta qualità

Una storia ricca di sotto trame con oltre 30 personaggi giocabili

3 differenti classi da padroneggiare (supporto, attacco e difesa)

Combattimenti in puro stile RPG, con attacchi a turni

Se siete interessati a provarlo GRATUITAMENTE, potete scaricarlo sul Play Store tramite il badge che segue: