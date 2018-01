Migliori tablet Android economici sotto i 100 euro – Gennaio 2018

Non solo smartphone, dopo un inizio non facile un altro mercato che è cresciuto tantissimo in questi ultimi mesi è quello dei tablet. Siamo davanti a prodotti che grazie ad un design unico e le ottime specifiche tecniche che sono in grado di offrire hanno conquistato il cuore di una mare di consumatori. Le tavolette digitali sono perfette per tutti coloro che vogliono ogni giorno intrattenersi, navigare o lavorare in mobilità con tutta la comodità di questo mondo.

Migliori tablet Android economici sotto i 100 euro di gennaio 2018: vediamo insieme la nostra personale selezione

I tablet da moltissimi esperti del settore sono considerati dei piccoli PC. Però dato che in commercio ormai c’è ne sono un’infinità, scegliere quello più consono alle proprie esigenze non è facile ed è per questo semplice motivo che nel post odierno a gran richiesta abbiamo deciso di proporvi la selezione completa dei migliori tablet Android sotto i 100 euro di questo mese di gennaio 2018. Tutti ottimi modelli che vi stregheranno:

Huawei MediaPad T3

Ecco uno dei tablet migliori sotto i 100 euro con a bordo il sistema operativo Android di Google. Questa tavoletta digitale realizzata da parte della casa produttrice Huawei è davvero ottima ma sopratutto priva di imperfezioni, oltre ad essere stata realizzata con materiali decisamente durevoli e che riescono senza problemi a resistere ottimamente a qualunque urto. E’ anche un tablet dalle grandezze ottimizzate alla perfezione e facilissimo da maneggiare. Uno dei punti di forza maggiori, ovviamente è che costa meno di 100 euro. Un vero affare. La scheda tecnica completa è la seguente:

Display: 7” IPS a 1.024 x 600 pixel

CPU: MediaTek MT8127 quad-core Cortex-A7 (4 x 1.3 GHz)

RAM: 1 / 2 GB

Memoria interna: 8 / 16 GB

Fotocamera posteriore: 2 megapixel a fuoco fisso

Fotocamera frontale: 2 megapixel a fuoco fisso

Connettività: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2,4/5 GHz), GPS

Batteria: 3.100 mAh

Dimensioni: 179 x 103,68 x 8,6 mm

Peso: 250 grammi

OS: Android 6.0 Marshmallow con EMUI 4.1

Lenovo Tab 3

Uno dei migliori tablet Android sul mercato. Lenovo con questo prodotto ha svolto un ottimo lavoro. Prodotto decisamente affidabile e prestante, ha addirittura la connettività 3G che gli permette di navigare sul web grazie ad una classica scheda SIM proprio come si fa con un normale telefono. Il livello di definizione dello schermo è elevato, e il tablet si mostra perfetto per leggere, guardare foto o i film preferiti. Possiede grandezze che permettono un facilissimo uso con ogni genere di applicazione o gioco ed anche un’esteticamente molto attraente. Le caratteristiche tecniche complete sono le seguenti:

Display: 7″ 600 x 1024 pixel

CPU: Mediatek quad-core a 1 GHz

RAM: 1 GB

Memoria interna: 16 GB espandibile fino a 64 GB

Fotocamera posteriore: 5 megapixel

Fotocamera frontale: 2 megapixel

Batteria: 3.450 mAh

Colori: nero, rosa, blu, bianco

Peso: 260 g

Altro: Resistente a schizzi

OS: Android 6.0 Marshmallow

Alcatel Pixi 3

Uno dei pochissimi tablet con a bordo uno schermo da 10 pollici che offre ottime prestazioni ad un costo sotto i 100 euro. Avere un tablet con un display da 10 pollici al posto dei classici 7 o 8, garantisce una visibilità maggiore di qualunque cosa, una navigazione più confortevole e la possibilità di apprezzare meglio qualunque contenuto multimediale come i film. Davvero un ottimo tablet questo realizzato da Alcatel. Le caratteristiche tecniche sono:

Display: 8” IPS WXGA (1280 x 800 pixel)

CPU: Qualcomm Snapdragon 210 (MSM8909), quad core a 1,3 GHz

RAM: 1 GB

Memoria interna: 8 GB

Fotocamera posteriore: 5 megapixel

Fotocamera frontale: 2 megapixel

Connettività: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, LTE

Batteria: 4.060 mAh

Dimensioni:209 x 124.9 x 8.3 mm

OS: Windows 10 / Android 5.0 Lollipop

Amazon Fire HD 8

Ottima tavoletta digitale da 8 pollici, perfetta se siete alla ricerca di un tablet Android economico sotto i 100 euro. Non c’è di meglio, potete starne certi. Il tablet in questione vanta uno schermo da 8 pollici HD 1280 x 800 pixel che risulta essere il migliore della categoria. Ha una luminosità altissima, un dettaglio più che accettabile ed una resa dei colori all’altezza dell’utilizzo multimediale. Troviamo addirittura degli ottimi speaker con tecnologia Dolby che riescono a mettere a disposizione il miglior audio della fascia, con frequenze decisamente corpose, definite e omogenee. Ha una scheda tecnica niente male, molto avanzata rispetto a tantissimi altri tablet di marche conosciute sotto i 100 euro:

Fire OS

Schermo con diagonale da 8 pollici a risoluzione 1.280 x 800 pixel

Processore quad-core a 1,3 GHz

Ram da 1.5GB e memoria da 16 / 32 GB

Fotocamere da 2 megapixel e VGA

Connessione Wi-Fi dual-band

Dimensioni 214 x 128 x 9,7 mm per un peso di 369 grammi

Ecco a voi la selezione dei migliori tablet Android economici sotto i 100 euro di gennaio 2018. Speriamo di avervi convinto ad acquistarne almeno uno! Siamo davanti a tablet eccellenti che con pochi euro vi garantiranno ottime prestazioni. Fidatevi di noi e non ve ne pentirete.