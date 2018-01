Miglior smartphone 5 pollici – Gennaio 2018

Nella guida odierna a gran richiesta abbiamo deciso di proporvi quelli che per noi sono considerati i migliori smartphone da 5 pollici di questo nuovo inizio anno. Tra qualche minuto vi proporremo i migliori dispositivi in assoluto presenti sul mercato che vantano un pannello touchscreen con diagonale da 5 pollici e che ad oggi sul web hanno conquistato un gran numero di recensioni positive.

Miglior smartphone 5 pollici di gennaio 2018: vediamo insieme la nostra accurata selezione

Trovare lo smartphone da 5 pollici più consono alle proprie esigenze ai tempi d’oggi è alquanto complicato. In commercio infatti esistono tantissimi telefonini di marche diverse. Andiamo dunque a semplificarvi la ricerca con quelli che per noi sono i miglior smartphone da 5 pollici attualmente disponibili in commercio:

Motorola Moto E4

Moto E4 di Motorola da tantissime persone ad oggi è considerato uno dei migliori smartphone da 5 pollici disponibili all’acquisto. Eccellente entry-level caratterizzato di un hardware niente male e realizzato sopratutto con materiali resistenti e particolarmente affidabili. Moto E di quarta generazione si adagia su una scocca in metallo disponibile in tre diverse colorazioni, tutte parecchio eleganti. Ne consigliamo l’acquisto. La scheda tecnica completa è la seguente:

Scocca in metallo

Dimensioni: 144.5x72x9.3mm per 150 grammi di peso

sistema operativo Android 7.1 Nougat

display da 5” HD curvo 2.5D

SoC Qualcomm Snapdragon 425 quad-core a 1.7GHz (in alcuni mercati sarà uno SD427)

2GB di RAM

16GB di memoria interna

sensore delle impronte digitali

connettività 4G LTE, BT4.1 LE, WiFi 802.11 a/b/g/n, GPS, micro USB, jack da 3.5mm

fotocamera anteriore da 5MP con apertura f/2.2, lente grandangolare a 74*, flash LED, HDR

fotocamera posteriore da 8MP con apertura f/2.2, lente grandangolare a 71*, AF, flash LED

Huawei P8 Lite 2017

Huawei P8 Lite 2017 è considerato da moltissimi esperti e persone uno dei migliori smartphone Android da 5 pollici. Il dispositivo è probabilmente il miglior device con 5 pollici di schermo per quanto riguarda qualità-prezzo attualmente acquistabile online o nei vari negozi fisici: P8 Lite 2017 è una rivisitazione del popolare P8 Lite, che nei suoi 5 pollici racchiude caratteristiche tecniche di ottimo livello, rivelandosi cosi un vero e proprio best-buy. La scheda tecnica completa è:

Display: 5,2″ full HD (1.080 x 1.920 pixel) IPS

Processore: Huawei Kirin 655 octa-core ( 4x 2,1 GHz + 4x 1,7 GHz) 16nm con GPU Mali T830-MP2

RAM: 3 GB

Memoria interna 16 GB espandibile tramite microSD

Fotocamera posteriore: 12 megapixel f/2.0

Fotocamera frontale: 8 megapixel f/2.0

SO: Android 7 Nougat con EMUI 5

Altro: lettore di impronte digitali sul retro, dual SIM

Sony Xperia XA1

Eccellente smartphone questo realizzato da Sony. In termini di design l’Xperia XA1 è il massimo, perfetto terminale medio-gamma dal look elegantissimo e ultra compatto, caratterizzato ovviamente di uno schermo con diagonale pari a 5 pollici e risoluzione HD con bordi ricurvi sui lati. Tutti quanti i device appartenenti alla serie Xperia sono particolarmente famosi per le proprie eccellenti fotocamere e Xperia XA1 sicuramente non è da meno: infatti a bordo troviamo un sensore Exmor da ben 23 megapixel con f/2.0 e autofocus ibrido, in grado di regalare scatti sensazionali. Le caratteristiche tecniche complete del terminale targato Sony sono:

Display: 5″,1280 x 720

Processore: MediaTek Helio P20 MT6757

RAM: 3 GB

Memoria interna: 32 GB

Fotocamera posteriore: 23 Megapixel, 1/2.3” Exmor™RS F2.0

Fotocamera anteriore: 8 Megapixel

Batteria: 2300 mAh

SO: Android 7.0 Nougat

Dimensioni: 145 x 67 x 8 mm

Altro: Disponibile nelle colorazioni Black, Gold, White

Honor 9

Eccoci arrivati al quarto smartphone proposto. Nella nostra accurata selezione di certo non poteva mancare l’ottimo Honor 9 che fin dal proprio debutto è riuscito a conquistare il cuore di tantissimi consumatori. Un dispositivo stupendo in termini di design e sopratutto potentissimo considerando l’hardware che offre. Altra chicca assoluta della fascia media del mercato mobile, che si configura senza alcun problema come un vero e proprio top di gamma, al giusto costo. Honor 9 vanta infatti di tutto ciò che un utente potrebbe necessitare dal proprio telefono: materiali elegantissimi, corpo ultra compatto, doppia fotocamera e scheda tecnica di altissimo livello:

Pannello touchscreen con diagonale da 5.15 pollici con risoluzione Full-HD di 1980 x 1080 pixel, densità di pixel di 428 PPI

Kirin 960 2,4 GHz Octa-core integrato con GPU Mali-G71 MP

4GB / 6GB RAM

Memoria 64GB / 128GB

12MP (RGB) + 20MP (monocromatico) doppia impostazione della fotocamera con autofocus di rilevamento a fase

Fotocamera frontale da 8 MP con apertura f/2.0

Sensore d’impronte digitali

Supporto 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS, supporto paga Huawei, jack audio da 3,5 mm e porta USB Tipo-C

Batteria 3200 mAh con supporto di ricarica veloce

Android 7.0 Nougat + EMUI 5.1

Disponibile nelle opzioni di colore Oro nero, blu e ambra

Huawei P10

Huawei P10 è un vero e proprio top di gamma dotato anch’esso di uno schermo con diagonale da 5 pollici. L’attuale dispositivo di punta dell’azienda cinese che assomiglia tantissimo all’Honor 9. Uno dei punti di forza del device è senz’altro il comparto fotografico ancora in stretta collaborazione con Leica. P10 vanta tra le altre cose un look molto elegante che in pochi si possono permettere: l’intera scocca è stata realizzata accuratamente in alluminio e vetro. Ecco le specifiche complete:

Schermo IPS da 5.1 pollici di diagonale con risoluzione Full HD con vetro 2.5D Gorilla Glass 5

dimensioni di 145.5 x 69.5 x 6,98 mm

processore octa-core HiSilicon Kirin 960 a 16 nm: 4 x 2.4 GHz A73 + 4 x 1.8 GHz A53;

GPU ARM Mali-G71 MP8 da 900 MHz;

4 GB di RAM LPDDR4X-1800 dual channel;

64 GB di memoria interna UFS 2.1 espandibile tramite microSD;

lettore d’impronte digitali frontale;

doppia fotocamera da 12 mega-pixel RGB + 20 mega-pixel monocromatica in collaborazione con Leica, autofocus ibrido 4 in 1 e doppio flash LED dual tone;

fotocamera anteriore da 8 mega-pixel F1.9;

supporto dual SIM 4G;

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual Band, Bluetooth 4.2, NFC, GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou;

batteria da 3200 mAh con ricarica rapida;

sistema operativo Android 7.0 Nougat con interfaccia EMUI 5.1.

iPhone 8

Concludiamo con l’ultimo top di gamma della casa produttrice Apple, l’iPhone di ottava generazione che fin da subito è riuscito a stregare un gran numero di utenti. Un device spettacolare sotto ogni punto di vista, un dispositivo estremamente Premium, grazie in particolare ai materiali che lo compongono, vetro su tutti, che va a ricoprire sia la parte frontale che quella posteriore del telefono. iPhone 8 tuttavia non debutta con uno schermo da 5 pollici ma con un display Retina da 4.7 pollici. La scheda tecnica completa:

Display: 4,7” Retina HD, risoluzione da 1.334 x 750 pixel e densità 326 ppi

CPU: Apple A11 Bionic, hexa-core (4 core a risparmio energetico, 2 ad alte prestazioni) con GPU proprietaria Apple

RAM: 2 GB

Memoria interna: 64 / 256 GB (non espandibile)

Fotocamera posteriore: 12 MP, f/1.8, 28mm, PDAF, OIS, quad-LED dual tone flash, sensore da 1/3″, video 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps

Fotocamera frontale: 7 MP, f/2.2, EIS, video 1080p@30fps, 720p@240fps

Connettività: nano SIM, LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual band, Bluetooth 5.0, GPS, NFC

Batteria: 1.960 mAh

Dimensioni: 138,4 x 67,3 x 7,3 mm

Peso: 148 grammi

Altro: Certificazione IP67), Speaker stereo, Ricarica Wireless

OS: iOS 11

La nostra selezione sui miglior smartphone 5 pollici di Gennaio 2018 si è conclusa. Speriamo vivamente di esservi stati d’aiuto.