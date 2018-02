Smartphone da 200 euro: i migliori di febbraio 2018

Avete un budget piuttosto ridotto e state pensando di acquistare uno smartphone Android dal valore più o meno di 200 euro ma non sapete su quale puntare e vi trovate in grossa difficoltà? Nessun problema, accomodatevi e leggete con attenzione la guida odierna che abbiamo deciso di proporre a gran richiesta solo per voi. Come da titolo, infatti, ora passo per passo vi proporremo quelli che a nostro avviso sono al momento i migliori smartphone da 200 euro Android di febbraio 2018.

I migliori smartphone da 200 euro di febbraio 2018: descrizioni dettagliate più foto

Non sempre alla fin dei conti bisogna spendere cifre folli per riuscire a chiudere un ottimo affare e portarsi di conseguenza a casa un telefono dalle super prestazioni esente di blocchi o rallentamenti. Proprio per questa semplice motivazione, qui sotto ora vedremo i migliori smartphone sotto i 200 euro. In questa categoria definita speciale si possono trovare smartphone molto performanti in grado di accontentarvi in ogni occasione, non perfetti sotto ogni punto di vista, ma che iniziano ad essere prodotti niente male sia per voi che come idea regalo. Spesso e volentieri risultano essere anche degli ottimi affari da non lasciarsi sfuggire per nessuna ragione al mondo.

Cercheremo ora di proporvi i migliori smartphone presente nella fascia di prezzo di 200 euro, accessibile a tutti, cosi da farvi risparmiare il più possibile senza andare minimamente a penalizzare la qualità. Iniziamo con la nostra selezione:

Xiaomi Mi A1

La casa produttrice Xiaomi dopo primi anni molti difficili è riuscita man mano a farsi strada e a conquistare con merito un gran numero di utenti. Tutto ciò è stato possibile grazie alla realizzazione accurata di ottimi smartphone con un rapporto qualità-prezzo senza precedenti. Uno dei dispositivi più venduti del colosso cinese e più al centro dell’attenzione in questi ultimi mesi è senz’altro il Mi A1, terminale che fin dal proprio debutto è riuscito a conquistare un ottimo successo attirando l’attenzione di moltissimi consumatori. Il dispositivo costa poco più di 200 euro ed è senza ombra di dubbio il migliore secondo noi di questa fascia di prezzo. A bordo se acquisterete il telefono troverete Android One, non altro che il sistema operativo Android nudo e crudo nella sua vera natura e non la tradizionale MIUI che di solito trovate in tutti i terminali commercializzati da parte della casa produttrice Xiaomi. Mi A1 vanta una batteria più che soddisfacente in grado di garantire un’autonomia importante, uno schermo molto bello da far invidia a chiunque, performance invidiabili a tutti. Insomma, acquistandolo vi ritroverete tra le mani uno smartphone a dir poco performante, su questo non ci piove. Ecco a voi le caratteristiche tecniche complete dello smartphone di casa Xiaomi:

Android 7.1.2 Nougat

Display da 5.5″ FullHD con vetro Gorilla Glass

SoC Qualcomm Snapdragon 625 con Adreno 506

4GB di RAM + 64 GB di storage (espandibili con microSD)

Doppia fotocamera posteriore con 12 megapixel (tele da 50mm) + 12 megapixel (wide angle)

Fotocamera anteriore da 5 megapixel

Sensore di impronte e porta infrarossi

Audio: 10V smart Power Amplifer (amplificatore audio dedicato) e jack da 3,5 mm

Slot Hybrid Dual SIM (micro + nano/microSD)

Connettività: 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz / 5GHz), Bluetooth 4.2, GPS + GLONASS, USB Type-C

Batteria da 3080 mAh

Dimensioni: 155,4 × 75,8 × 7,3 mm

Peso: 165 grammi

Huawei P8 Lite 2017

Alla nostra lista non poteva certamente mancare il P8 Lite 2017 della casa produttrice Huawei. Ci troviamo davanti ad uno smartphone perfetto sotto ogni punto di vista che ad oggi ha conquistato un numero elevatissimo di utenti. Un terminale molto ben fatto a livello di design ma anche in grado di offrire prestazioni importanti in ogni occasione. Ne consigliamo l’acquisto. P8 Lite 2017 alla fin dei conti non è altro che una versione rinnovata del predecessore che si è dimostrato essere sicuramente uno dei migliori smartphone realizzati fino a questo momento e di certo non potevamo non metterlo anche noi fra i migliori smartphone a 200 euro. I punti di forza sono senza dubbio l’ottimo bilanciamento fra performance e prezzo, un ottimo pannello touchscreen con risoluzione Full HD e diagonale da 5.2 pollici e la CPU Kirin 655 in grado di offrire ottime prestazioni. Terminale perfetto se siete alla ricerca di un telefono adatto a tutti e performante. Ecco la scheda tecnica completa:

Schermo: 5,2″ full HD (1.080 x 1.920 pixel) IPS

Processore: Huawei Kirin 655 octa-core ( 4x 2,1 GHz + 4x 1,7 GHz) 16nm con GPU Mali T830-MP2

RAM: 3 GB

Memoria interna 16 GB espandibile tramite microSD

Fotocamera posteriore: 12 megapixel f/2.0

Fotocamera frontale: 8 megapixel f/2.0

SO: Android 7 Nougat con EMUI 5

Altro: lettore di impronte digitali sul retro, dual SIM

Honor 9 Lite

Honor da moltissimi mesi a questa parte è riuscita a farsi strada alla grande nel folto mercato mobile grazie alla realizzazione di ottimi smartphone equipaggiati da un super rapporto qualità-prezzo. Uno degli ultimi dispositivi realizzati dal colosso cinese in ordine cronologico è senz’altro l’Honor 9 Lite che fin dalla presentazione ha conquistato il cuore di moltissimi consumatori. A livello di design siamo davanti ad un telefono impeccabile veramente ben realizzato sotto ogni punto di vista. Anche le caratteristiche tecniche dicono la loro. Un device estremamente intrigante che noi personalmente ci sentiamo di consigliarvi ad occhi chiusi. Honor con questo smartphone spera vivamente di impadronirsi del tutto della fascia media del mercato. Ottima fotocamera, bello schermo da 18:9 e un design bellissimo. Andiamo a dare uno sguardo alle caratteristiche tecniche del telefono:

Display da 5.65″ con risoluzione FHD+ (2160×1080) e rapporto di forma 18:9

SoC Octa-Core Kirin 659 @2.36 GHz

3GB di memoria RAM

32GB di storage interno espandibile tramite slot Micro SD fino a 256GB

Doppia fotocamera posteriore da 13+2MP

Doppia fotocamera anteriore da 13+2MP

Batteria da 3000 mAh

Sistema operativo Android Oreo 8.0 con EMUI 8.0

Lenovo Moto G5 Plus

Moto G5 Plus in questi ultimi mesi è stato tantissimo al centro dell’attenzione. Ci troviamo di fronte ad un ottimo terminale dalle mille funzionalità che va assolutamente acquistato. La nuova serie di smartphone appartenente alla casa produttrice Lenovo è notevolmente migliorata rispetto a quanto visto in passato. I nuovi smartphone targati Motorola offrono davvero tanto ad un costo alla portata di tutti. Con l’arrivo del Moto G5 Plus del colosso alato troverete un’ottima fotocamera posteriore caratterizzata da un sensore pari a 13 megapixel, CPU Snapdragon 625 di Qualcomm e un quantitativo di RAM pari a 3GB. Tutto ciò renderà senz’altro l’esperienza utente ancora più gratificante, grazie anche alla presenza della piattaforma operativa mobile Nougat in versione 7.0. Ecco a voi le ottime specifiche tecniche del Lenovo Moto G5 Plus:

Display da 5 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080)

Chipset Qualcomm Snapdragon 430 octa-core da 1.4 GHz

GPU Adreno 505

Sensore di impronte digitali

2 GB di RAM

32 GB di memoria interna espandibile con microSD fino a 128GB

Fotocamera posteriore da 13 megapixel f/2.0 e frontale da 5 megapixel

Batteria da 2800 mAh removibile con carica rapida TurboPower

con carica rapida TurboPower WiFi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.2, 4G/LTE

Android 7.0 Nougat

Dimensioni e peso: 144.3 x 73 x 8.7 mm e 149g

LG Q6

Il Q6 di casa LG è senz’altro uno dei più interessanti smartphone a 200 euro presenti attualmente sul mercato. Uno dei punti di forza del dispositivo è senz’altro l’ottima presenza di un ampio schermo da 5.5 pollici di diagonale OmniVision. Anche il resto della scheda tecnica non è per niente male. Ottima la fotocamera posteriore che vanta un sensore da 13 megapixel per scatti di tutto rispetto è più che sufficiente risulta essere la memoria RAM di 3GB. Sicuramente siamo di fronte ad un ottimo terminale perfetto per coloro che da tempo sono alla ricerca di un prodotto differente dalla massa. Consigliato. A seguire potete dare uno sguardo alle specifiche tecniche dell’LG Q6:

SISTEMA OPERATIVO: Android 7.1.1 su interfaccia LG UX

SOC: Qualcomm Snapdragon 435, octa-core a 1.4 GHz

GPU: Adreno 505

MEMORIA: Interna: 32GB (espandibile fino a 2Tb) / RAM: 3GB

DISPLAY: 5.5 pollici / IPS LCD / Risoluzione: 2160×1080 pixels / 439 ppi

FOTOCAMERA: posteriore da 13MP / front 5 MP / video: fino a 1080p a 30 fps

RETI: GSM, UMTS, HSPA+/HSUPA, LTE (dual nano SIM)

WIRELESS: Bluetooth: 4.2 con A2DP / Wi-Fi: 802.11 b/g/n 2.4+5GHz

CONNESSIONI: Jack Audio da 3.5mm / microUSB 2.0 / supporto OTG

GPS: A-GPS

SENSORI: Accelerometro, Sensore di prossimità

BATTERIA: 3000 mAh

SCOCCA: Profilo metallico, back cover in plastica e frontale in vetro (Gorilla Glass 3)

PESO: 149 grammi

DIMENSIONI: 142.5 x 69.3 x 8.1 mm

La nostra selezione dei migliori smartphone da 200 euro di febbraio si è conclusa. Speriamo che ogni smartphone da noi riportato sia stato di vostro gradimento. Alla prossima lettori di Androidplanet.it! Continuate a seguirci.